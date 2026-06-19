В аэропорту Красноярска телетрап повредил самолет

В международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского телетрап повредил авиалайнер Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 19 июня во время наземного обслуживания воздушного судна, готовившегося к выполнению рейса в Сочи. Из-за полученных повреждений самолет был отстранен от эксплуатации.
В надзорном ведомстве уточнили, что всех пассажиров рейса доставят в пункт назначения резервным бортом.
Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности наземных служб аэропорта. Также ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой вылета.