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В аэропорту Красноярска телетрап повредил самолет

В аэропорту Красноярска телетрап повредил самолет авиакомпании «Северный ветер», собиравшийся вылететь в Сочи. Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиров отправят резервным бортом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Natalya Karpeka/CC0

В международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского телетрап повредил авиалайнер Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 19 июня во время наземного обслуживания воздушного судна, готовившегося к выполнению рейса в Сочи. Из-за полученных повреждений самолет был отстранен от эксплуатации.

В надзорном ведомстве уточнили, что всех пассажиров рейса доставят в пункт назначения резервным бортом.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности наземных служб аэропорта. Также ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой вылета.