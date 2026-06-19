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Пожар по повышенному рангу: в Алматы загорелось кафе

В Алматы в Жетысуском районе загорелось кафе. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) тушат пожар по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 19 июня 2026 года заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС):

«В эти минуты алматинские спасатели тушат пожар по повышенному рангу. На пульт 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из кафе в Жетысуском районе Алматы».

Отмечается, что оперативно прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке места горения. Слаженными действиями сотрудниками МЧС вынесено 3 газовых баллона, что предотвратило потенциальный взрыв.

Тушение продолжается. В работе пять стволов. Информация о пострадавших не поступала.

17 июня 2026 года в Астане огонь уничтожил детскую площадку в Триатлон-парке. 18 июня полиция раскрыла новые детали пожара.

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