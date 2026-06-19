Волгоградка привезла из культурной столицы России три кило наркотиков

Жительницу Волгоградской области задержали полицейские — 29-летняя горожанка привезла из Санкт-Петербурга около трёх килограммов наркотиков.
Пакеты со смесью, содержащей мефедрон, девушка спрятала в подкрылках задних арок колес, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В ходе досмотра иномарки, принадлежащей волгоградке, полицейские обнаружили тайник. Теперь за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере подозреваемой грозит до 20 лет колонии или пожизненного заключения.
Ранее стало известно, что кубинец получил восемь лет за попытку наркоторговли в Волгограде.