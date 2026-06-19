102 нарушения выявили полицейские на Нижне-Волжской набережной за выходные июня

По информации ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы и участковые составили 29 административных материалов. Среди нарушений — появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие алкоголя, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полицейских, а также нарушения миграционного законодательства. Кроме того, были зафиксированы случаи ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.