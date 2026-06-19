Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тыс гектаров

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем на 44 тысячи гектаров и достигла 127,2 тысячи. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировано ухудшение видимости.
Как сообщили в Лесопожарном центре Красноярского края, по состоянию на утро 19 июня на территории региона действует 101 лесной пожар на общей площади 127,2 тысячи гектаров. Возгорания зафиксированы в девяти лесничествах, включая Байкитское, Туруханское, Борское, Эвенкийское, Северо-Енисейское и Енисейское. Почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности.
За минувшие сутки пожарным удалось ликвидировать 10 возгораний на площади около 3 тысяч гектаров. По предварительным данным, все они возникли из-за сухих гроз. На севере края установился высокий класс пожарной опасности, повсеместно фиксируется жара, грозовая активность и отсутствие осадков, что способствует распространению огня.
В тушении пожаров участвуют свыше 1,6 тысячи человек, в том числе межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также авиапожарные из Бурятии и Забайкальского края. Задействовано более 30 воздушных судов, включая вертолеты с водосливными устройствами. Для искусственного вызывания осадков применяется самолет-зондировщик Ан-26.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Сегодня в регион прибывает подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии. Также будет увеличен флот авиации, так как основные очаги находятся в местах без дорожной инфраструктуры, где невозможно доставить тяжелую наземную технику.