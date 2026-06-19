Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тыс гектаров

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Сегодня в регион прибывает подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии. Также будет увеличен флот авиации, так как основные очаги находятся в местах без дорожной инфраструктуры, где невозможно доставить тяжелую наземную технику.