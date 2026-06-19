Электромонтер погиб, задев плечом провод ЛЭП в Княгининском районе

Около 9:40 40-летний электромонтер шестого разряда, поднимаясь в люльке автоподъёмника, случайно задел плечом провод ЛЭП. Мужчина получил смертельный удар током. Его оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось — он скончался от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту несчастного случая проводится расследование.