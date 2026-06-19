Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска

По словам синоптика, задымление носит цикличный характер. К ночи и к утру, когда ветер традиционно стихает, гарь может снова приблизиться к жилым кварталам. Существующие приборы мониторинга фиксируют стандартные примеси, но не всегда могут количественно измерить специфические сверхмелкие частицы гари, создающие запах.