Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска

Дым от крупных лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска, об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
По ее словам, городская метеостанция фиксировала ухудшение видимости в дыме в обеденное время. Сейчас ситуация немного улучшилась благодаря усилению ветра, однако поскольку сохраняется северо-восточный поток, дым из очагов пожаров продолжает поступать к городу.
По словам синоптика, задымление носит цикличный характер. К ночи и к утру, когда ветер традиционно стихает, гарь может снова приблизиться к жилым кварталам. Существующие приборы мониторинга фиксируют стандартные примеси, но не всегда могут количественно измерить специфические сверхмелкие частицы гари, создающие запах.
В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит административная или уголовная ответственность.
Крмое того, жители Югры также жалуются на смог и запах гари, ограничение видимости на трассах. Дым уже окутал Мегион, Радужный, Нижневартовск и Нижневартовский район.