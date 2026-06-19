В Железнодорожном районе Ростова отменили режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили на внеочередном заседании комиссии по ЧС. Особый режим вводили после того, как восьмого мая беспилотники атаковали Железнодорожный район донской столицы. К настоящему моменту все последствия удара полностью устранены. С докладом о проделанной работе выступил глава района Дмитрий Лаза. Он уточнил, что специалисты уже восстановили все поврежденные элементы жилых домов. Кроме того, все пострадавшие жители получили положенные денежные выплаты. Первый замглавы городской администрации Тарас Дядьков выразил благодарность всем, кто помогал справляться с бедой. Он отдельно отметил оперативную работу экстренных служб, отзывчивость местных предпринимателей и самих горожан, которые не остались в стороне.