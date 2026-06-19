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Фрагменты БПЛА повредили дом, хозпостройки и грузовик в Воронежской области

По уточненным данным, люди не пострадали.

Источник: АиФ Воронеж

Ночью и утром 19 июня над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были уничтожены 13 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

По уточненным данным, люди не пострадали. В одном муниципалитете в результате падения фрагментов БПЛА повреждены частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль.

Опасность атаки БПЛА в регионе отменили в 16:07.

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