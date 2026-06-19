Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло в одном из дворов Солигорска

Госавтоинспекция постоянно напоминает о том, что водители должны проявлять максимум внимания, двигаясь по дворовым территориям.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Трагический случай произошел в пятницу в одном из дворов Солигорска — под колесами небольшого грузовика погиб пешеход, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Там уточнили, что ДТП произошло в 14:19 во дворе жилого дома на улице Козлова.

«24-летний водитель, двигаясь на автомобиле ГАЗель NEXT, совершил наезд на 54-летнего пешехода, местного жителя, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в Telegram-канале областной ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

В связи со случившимся Госавтоинспекция в очередной раз призвала водителей быть предельно внимательными на дворовых территориях.

«Водители, помните, что здесь играют дети, гуляют пожилые люди, и всегда есть риск неожиданного появления пешеходов», — подчеркнули в ГАИ.

Проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части посоветовали и пешеходам. В частности, отметили в Госавтоинспекции, им важно убедиться в том, что водители их видят и пропускают.