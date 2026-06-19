Смертельное ДТП произошло в одном из дворов Солигорска

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Трагический случай произошел в пятницу в одном из дворов Солигорска — под колесами небольшого грузовика погиб пешеход, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Там уточнили, что ДТП произошло в 14:19 во дворе жилого дома на улице Козлова.
«24-летний водитель, двигаясь на автомобиле ГАЗель NEXT, совершил наезд на 54-летнего пешехода, местного жителя, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в Telegram-канале областной ГАИ.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
В связи со случившимся Госавтоинспекция в очередной раз призвала водителей быть предельно внимательными на дворовых территориях.
«Водители, помните, что здесь играют дети, гуляют пожилые люди, и всегда есть риск неожиданного появления пешеходов», — подчеркнули в ГАИ.
Проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части посоветовали и пешеходам. В частности, отметили в Госавтоинспекции, им важно убедиться в том, что водители их видят и пропускают.