Суд лишил бизнес-депутата Короткова имущества на 164 млн рублей

— Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Короткова С. В. от подконтрольных ему юридических лиц — ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест» поступило в качестве дохода 164 830 166 рублей. Оборот данных денежных средств Коротковым С. В. не декларировался в справках о доходах, — сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области. — Решением Кировского районного суда г. Волгограда от 5 мая 2026 года с Короткова С. В. в доход Российской Федерации взыскано 164 830 166 рублей.