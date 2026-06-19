В воронежском райцентре смерть мальчика после тренировки привела к уголовному делу

Смерть ребенка в воронежских Семилуках привела к уголовному делу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 15 июня 10-летнему мальчику стало плохо после тренировки в спорткомплексе, он упал и посинел. Ребенку начали оказывать помощь на месте и вызвали «скорую». Приехавшие медики по пути в больницу продолжили реанимационные мероприятия, но когда привезли мальчика в медучреждение, он умер.