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В Азербайджане осудили восьмерых россиян, задержанных в 2025 году

Азербайджанский суд признал виновными в кибермошенничестве и участии в наркотрафике восьмерых граждан России. Дмитрий Федоров и Борис Тимошов приговорены к трем годам колонии, а Сергей Софронов и Валерий Дулов — к четырем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Азертадж

Суд в Азербайджане огласил приговор группе граждан России, признав их виновными в кибермошенничестве и участии в транзите наркотических средств из Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно решению суда, Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый приговорены к трем годам заключения. По данным канала, большинство осужденных до ареста были профессиональными разработчиками, психологами и предпринимателями.

Ранее по аналогичным делам в Баку были вынесены другие вердикты: Александр Вайсеро получил четыре года колонии по обвинению в легализации средств, а Игорь Заболотских и Ильнур Валитов — по три года лишения свободы каждый.

Часть фигурантов, включая главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова, были освобождены из-под стражи.

По данным Baza, аресты проходили на фоне дипломатического напряжения между Москвой и Баку. В тот период в России проводились массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры, причастных к преступлениям 2001 и 2010 годов.

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