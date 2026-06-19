В Азербайджане осудили восьмерых россиян, задержанных в 2025 году

Суд в Азербайджане огласил приговор группе граждан России, признав их виновными в кибермошенничестве и участии в транзите наркотических средств из Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно решению суда, Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый приговорены к трем годам заключения. По данным канала, большинство осужденных до ареста были профессиональными разработчиками, психологами и предпринимателями.
Ранее по аналогичным делам в Баку были вынесены другие вердикты: Александр Вайсеро получил четыре года колонии по обвинению в легализации средств, а Игорь Заболотских и Ильнур Валитов — по три года лишения свободы каждый.
Часть фигурантов, включая главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова, были освобождены из-под стражи.
По данным Baza, аресты проходили на фоне дипломатического напряжения между Москвой и Баку. В тот период в России проводились массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры, причастных к преступлениям 2001 и 2010 годов.