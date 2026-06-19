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Десятилетний мальчик умер после тренировки в Воронежской области

Десятилетний мальчик умер после тренировки в городе Семилуки Воронежской области. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Десятилетний мальчик умер после тренировки в городе Семилуки Воронежской области. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СК, 15 июня ребенок во время спортивной тренировки в муниципальном учреждении упал и потерял сознание.

Мальчик был госпитализирован, однако медики не смогли его спасти, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Они осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования дела, а также допросили свидетелей.

Кроме того, СК назначил комплекс экспертиз для установления точной причины смерти, в том числе судебно-медицинскую.