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В Воронежской области возбудили дело после смерти ребенка на тренировке

В городе Семилуки 10-летний мальчик потерял сознание на спортивной тренировке и скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика во время занятий спортом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 15 июня во время тренировки в муниципальном спортивном учреждении ребенок внезапно упал и потерял сознание.

«В результате инцидента мальчика госпитализировали в больницу, где оказали своевременную медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось», — прокомментировали в СК.