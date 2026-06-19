В Воронежской области возбудили дело после смерти ребенка на тренировке

В Воронежской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика во время занятий спортом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.