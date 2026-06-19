В Воронежской области возбудили дело после смерти ребенка на тренировке

В Воронежской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика во время занятий спортом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, 15 июня во время тренировки в муниципальном спортивном учреждении ребенок внезапно упал и потерял сознание.
«В результате инцидента мальчика госпитализировали в больницу, где оказали своевременную медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось», — прокомментировали в СК.