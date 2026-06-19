В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2

Министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак подтвердил, что все шахты и разрезы продолжают работу в штатном режиме. Эту информацию также подтвердил глава города Белово Сергей Алексеев, подчеркнув, что нарушений в функционировании промышленных объектов не зарегистрировано.