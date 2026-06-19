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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Губернатор Илья Сердюк сообщил, что жертв и разрушений нет, ситуация находится под контролем. Все предприятия угольной промышленности и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Беловском городском округе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр толчков находился в районе поселка Бачатский, сообщил губернатор региона Илья Сердюк.

По оперативным данным, подземные толчки не привели к каким-либо последствиям. «По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально», — отметил глава региона.

Министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак подтвердил, что все шахты и разрезы продолжают работу в штатном режиме. Эту информацию также подтвердил глава города Белово Сергей Алексеев, подчеркнув, что нарушений в функционировании промышленных объектов не зарегистрировано.

На данный момент специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки. «Службы находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет», — отметил Илья Сердюк.