Сбивший двух пешеходов в центре Петербурга автомобилист скончался

После аварии мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, однако спасти его не удалось.
ДТП произошло 18 июня около 13:30 у дома № 13 по Боткинской улице в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta двигался в сторону Большого Сампсониевского проспекта и по неустановленной причине выехал на тротуар, после чего совершил наезд на людей.
В результате происшествия пострадали двое мужчин 25 лет. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.
Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники полиции и прокуратуры.