Сбивший двух пешеходов в центре Петербурга автомобилист скончался

В Санкт-Петербурге скончался водитель легкового автомобиля, который днем ранее выехал на тротуар и сбил двух пешеходов у здания клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет ТАСС.