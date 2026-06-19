В Беслане при ДТП пострадали трое взрослых и 11-месячный ребенок

11-месячную пассажирку «Жигулей» экстренно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) во Владикавказе. Также в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093. Водителю Lada Granta помощь была оказана на месте, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.