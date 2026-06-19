В Беслане при ДТП пострадали трое взрослых и 11-месячный ребенок

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезные травмы получили четверо человек, включая младенца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.
Авария произошла на пересечении улиц Фриева и Сигова. По предварительной версии, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречной машине Lada Granta, что привело к столкновению.
11-месячную пассажирку «Жигулей» экстренно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) во Владикавказе. Также в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093. Водителю Lada Granta помощь была оказана на месте, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.
В настоящее время по факту ДТП организована проверка. Полицейские выясняют все детали и причины случившегося.