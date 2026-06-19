В Воронеже «Лада Приора» врезалась в столб

Вечером 18 июня спасателей вызывали на ДТП в Ленинском районе Воронежа. В 20.01 на ул. Краснознаменной «Лада Приора» врезалась в столб, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. Расчет ПСЧ-2 привлекался для отключения АКБ.
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением. В аварии пострадала 28-летняя пассажирка «Лады Приоры».
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