Смерть мальчика после тренировки под Воронежем привела к уголовному делу

«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.