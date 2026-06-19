Смерть мальчика после тренировки под Воронежем привела к уголовному делу

В Семилуках десятилетний мальчик умер после тренировки. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия случилась 15 июня. По предварительным данным, во время тренировки ребенок внезапно упал и потерял сознание. Мальчика госпитализировали в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, он скончался.
«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.