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Смерть мальчика после тренировки под Воронежем привела к уголовному делу

Мальчика госпитализировали в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, он скончался.

Источник: АиФ Воронеж

В Семилуках десятилетний мальчик умер после тренировки. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 15 июня. По предварительным данным, во время тренировки ребенок внезапно упал и потерял сознание. Мальчика госпитализировали в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, он скончался.

«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.