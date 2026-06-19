Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один воронежец продал другому мифические микросхемы за 23 тыс руб

Воронежские полицейские задержали интернет-мошенника.

Источник: Комсомольская правда

Воронежец пришел в полицию, когда не смог вернуть деньги за покупку. Мужчина через интернет-сервис заказал микросхемы и перевел продавцу более 23 тыс рублей. Товар не пришел, а связь с продавцом оборвалась. Потерпевший полгода пытался вернуть деньги, но безуспешно.

Воронежские оперативники установили личность подозреваемого в онлайн-мошенничестве. 45-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

— Будьте бдительны при покупках в сети. Никогда не переводите деньги частным лицам. Легальные магазины используют расчетные счета организаций или ИП, — предупредили в ГУ МВД России по Воронежской области.