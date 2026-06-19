Один воронежец продал другому мифические микросхемы за 23 тыс руб

Воронежец пришел в полицию, когда не смог вернуть деньги за покупку. Мужчина через интернет-сервис заказал микросхемы и перевел продавцу более 23 тыс рублей. Товар не пришел, а связь с продавцом оборвалась. Потерпевший полгода пытался вернуть деньги, но безуспешно.