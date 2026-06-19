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Крыша дома загорелась после удара молнии под Волгоградом

В поселке Рабочий Волгоградской области во время непогоды вспыхнула кровля двухэтажного дома. Местные.

В поселке Рабочий Волгоградской области во время непогоды вспыхнула кровля двухэтажного дома. Местные жители настаивают, что в него попала молния.

Дневное происшествие жители Волжского активно обсуждают в социальных сетях.

— Сегодня услышали сильный грохот. Сначала даже не могли подумать, что в один из домов попала молния, — написали волжане.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили выезд на пожар, однако отметили, что в его причинах еще предстоит разобраться.

— Сообщение на пульт диспетчера поступило сегодня в 14:20. В двухэтажном доме поселка Рабочий загоралась деревянная обрешётка кровли на площади 30 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Подразделения 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:16. Погибших и пострадавших нет.

Стихия обрушилась на Волгоградскую область сегодня днем. По словам горожан, гром раздавался с такой силой, что на припаркованных автомобилях сработала сигнализация. После этого регион промыло мощным потоком дождя.

По прогнозам синоптиков, осадки задержатся в Волгоградской области на все выходные.

Фото: Жесть Волжский.

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