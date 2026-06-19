Подмосковные врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 10 магнитов

В пресс-службе добавили, что пациент был госпитализирован в хирургическое отделение. «Инородные тела, особенно магниты, представляют серьeзную опасность для детского организма. Если не извлечь их вовремя, они могут вызвать перфорацию — “дырку” в органе, что влечeт за собой возможные необратимые осложнения и необходимость в полостной операции. В нашем случае мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами “крысиный зуб” извлекли сначала три магнита из просвета, а затем ещe семь — из подслизистого слоя желудка. Операция прошла успешно и без единого разреза», — приводятся в сообщении слова заведующего отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева.