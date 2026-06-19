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Подмосковные врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 10 магнитов

Врачи Клиники доктора Рошаля извлекли из желудка ребенка 10 проглоченных магнитов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Источник: Freepik

«Дома трeхлетний мальчик из любопытства решил попробовать магниты на вкус. Они ему так понравились, что он проглотил целых 10 штук. К счастью, родители вовремя это заметили и вызвали скорую помощь. Бригада оперативно доставила малыша в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Однако врачей ждала тревожная картина: инородные тела в брюшной полости соединились между собой прямо через слизистую оболочку желудка и частично проникли в подслизистый слой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пациент был госпитализирован в хирургическое отделение. «Инородные тела, особенно магниты, представляют серьeзную опасность для детского организма. Если не извлечь их вовремя, они могут вызвать перфорацию — “дырку” в органе, что влечeт за собой возможные необратимые осложнения и необходимость в полостной операции. В нашем случае мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами “крысиный зуб” извлекли сначала три магнита из просвета, а затем ещe семь — из подслизистого слоя желудка. Операция прошла успешно и без единого разреза», — приводятся в сообщении слова заведующего отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева.

Отмечается, что в настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает — ребенок был выписан на следующий день после эндоскопического вмешательства.

Ранее «Известия» сообщали о том, что ребенок в Липецкой области проглотил 144 шарика от магнитного конструктора.