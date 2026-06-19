Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Дона в Орловском районе столкнулись Kia и «Лада», двое погибли

Об этом сообщает госавтоинспекция Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла на автодороге «Котельниково — Песчанокопское». По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту».Жертвами столкновения стали сам водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир отечественной машины. Еще один пассажир «Лады», 61-летний мужчина, получил травмы. Сейчас инспекторы выясняют все детали случившейся трагедии.