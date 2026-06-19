На трассе Дона в Орловском районе столкнулись Kia и «Лада», двое погибли

Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла на автодороге «Котельниково — Песчанокопское». По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту».Жертвами столкновения стали сам водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир отечественной машины. Еще один пассажир «Лады», 61-летний мужчина, получил травмы. Сейчас инспекторы выясняют все детали случившейся трагедии.