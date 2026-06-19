В Петербурге арестовали шестерых человек по делу об экстремистском сообществе

Ранее в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что всего по делу были задержаны семеро человек в возрасте от 17 до 28 лет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка, одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ведомства, с апреля по октябрь прошлого года злоумышленники совершили как минимум три нападения на граждан в Петербурге. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, соучастники избивали своих жертв с целью «заставить их отказаться от левых политических взглядов».