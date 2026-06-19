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В Петербурге арестовали шестерых человек по делу об экстремистском сообществе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестерых фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия» (РНА)*, о задержании которых стало известно ранее в пятницу. Среди обвиняемых — трое несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Источник: РИА "Новости"

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андриана Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества), несовершеннолетнего Е., Алексея Трофимова, Сергея Борисова, несовершеннолетнего В., несовершеннолетнего М., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Срок меры — 9 августа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, фигурантов задержали накануне, сами они в суде просили о более мягких мерах пресечения.

По версии следствия, Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля 2025 года. Остальные обвиняемые и неустановленные лица добровольно согласились на участие в совместной преступной деятельности в составе РНА*. Отмечается, что все они применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе, а также в зависимости от происхождения и отношения к религии.

Ранее в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что всего по делу были задержаны семеро человек в возрасте от 17 до 28 лет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка, одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ведомства, с апреля по октябрь прошлого года злоумышленники совершили как минимум три нападения на граждан в Петербурге. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, соучастники избивали своих жертв с целью «заставить их отказаться от левых политических взглядов».

Как сообщили в МВД России, при обысках по местам проживания фигурантов были изъяты «предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие» и боеприпасы, а также дымовые шашки, бита с гвоздями и символика экстремистского характера.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России