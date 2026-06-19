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Туриста унесло течением при сплаве на катамаране по реке в Карачаево-Черкесии

Катамаран с туристами из Москвы перевернулся на реке Учкулан.

Источник: Комсомольская правда

Катамаран с туристами из Москвы перевернулся на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии. Одного из мужчин унесло течением. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

В республиканской пресс-службе МЧС России отметили, что другой мужчина выплыл самостоятельно. На данный момент пропавшего ищут, к расследованию инцидента подключились следственные органы СК России.

По предварительным данным, двое туристов осуществляли сплав на катамаранах по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР. Мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Правоохранительные органы отмечают, что туристы не регистрировали свое пребывание и планы о сплаве по реке в ГУ МЧС России по КЧР.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Карачаево-Черкесии возле пещеры Дженту пропала группа туристов, находившихся на высоте около трех тысяч метр. 16 июня у путешественников сработал поисковый трекер, однако сигнал вскоре оборвался.

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