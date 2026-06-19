Нижегородский суд арестовал виновного в массовом ДТП мажора Корнилова до 23 июля

Напомним, 20 мая Корнилов в нетрезвом виде сел за руль дорогого кабриолета, вылетел на встречку и протаранил несколько машин, остановившись только после удара о бордюр. После аварии он продолжил вечер в ресторане, где также успел набедокурить, а на следующий день опубликовал видео с извинениями, что не спасло его от наказания. Из СИЗО его выпустили только 8 июня.