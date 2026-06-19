Москвича унесло течением после опрокидывания катамарана в Карачаево-Черкесии

На реке Учкулан в Карачаево-Черкесии опрокинулся катамаран с двумя москвичами, после чего они потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, а второго мужчину унесло вниз по течению. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
— Следователями совместно с криминалистами следственного управления Следственного комитета России по КЧР проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся поисковые мероприятия. Прокуратурой Карачаевского района контролируются результаты процессуальной проверки, — передает Telegram-канал ведомства.
В поисках пропавшего мужчины задействованы спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева, республиканской аварийно-спасательной службы, а также Центра ГИМС ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, сообщил канал регионального управления МЧС России в мессенджере МАКС.
22 мая в селе Згубир в Южной Осетии 52-летняя Анна-Анастасия Тыц упала в бурную реку Большую Лиахви из-за того, что один из ее приятелей в шутку раскачал мост, на котором они стояли. И они упали в воду. 24 мая ее тело обнаружили примерно в 35 километрах от места происшествия.