Москвича унесло течением после опрокидывания катамарана в Карачаево-Черкесии

На реке Учкулан в Карачаево-Черкесии опрокинулся катамаран с двумя москвичами, после чего они потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, а второго мужчину унесло вниз по течению. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.