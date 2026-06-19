16-летний подросток на электробайке сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
26 мая подросток на питбайке столкнулся с «газелью» около поселка Ганусово в Раменском городском округе Подмосковья. Школьник скончался до прибытия скорой помощи. Правоохранители начали проверку. Ее ход на контроле прокуратуры.
21 мая подросток на питбайке погиб в Новой Москве. Он врезался в автомобиль такси на Офицерской улице в Троицке. Школьник скончался до приезда медиков.