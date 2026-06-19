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Главу аналитики «ДОМ.РФ» уволили после «тугой» речи на форуме в Сочи

Михаила Гольдберга, руководившего аналитическим центром «ДОМ.РФ», отстранили от работы после неудачного выступления на форуме «Движение» в Сочи. Мужчина говорил с трудом, запинался и сонно выглядел на сцене. Об этом сообщает Baza.

Источник: Life.ru

Главу аналитики «ДОМ.РФ» уволили после скандальной речи на форуме в Сочи. Видео © Baza.

«На самом деле никогда, ещё никогда в последнюю историю ключевая ставка не была так, такая высокая, и так долго выше 20 процентов. Думаю, что, я надеюсь, что она будет снижаться», — заявил Гольдберг.

Ролик с его речью быстро разлетелся в сети. Многие зрители решили, что спикер был нетрезв. Ситуацию прокомментировал замминистра строительства Никита Стасишин — он принёс извинения за поведение выступающего и назвал его уже «бывшим» сотрудником «ДОМ.РФ».

Ранее Life.ru писал, что бывший глава Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края Максим Бондаренко опубликовал в своём телеграм-канале фрагмент балета «Лебединое озеро» после прошедших у него обысков. Объяснять смысл публикации чиновник отказался, заявив журналистам, что не хочет обсуждать ситуацию по телефону.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.