Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Трубчевск Брянской области ранения получил 11-летний ребенок. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
— Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела, — говорится на его странице в мессенджере МАКС.
В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели восьмилетней девочки в Жуковском. Школьница находилась дома с бабушкой во время атаки беспилотника ВСУ.
Кроме того, 17 июня украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».