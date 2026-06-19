Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Трубчевск Брянской области ранения получил 11-летний ребенок. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Трубчевск Брянской области ранения получил 11-летний ребенок. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

— Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела, — говорится на его странице в мессенджере МАКС.

В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели восьмилетней девочки в Жуковском. Школьница находилась дома с бабушкой во время атаки беспилотника ВСУ.

Кроме того, 17 июня украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше