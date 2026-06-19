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При атаке дрона ВСУ на Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребёнок

В городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Об этом проинформировал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: Life.ru

«Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!» — написал глава региона.

Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи. Исполняющий обязанности губернатора пожелал юному пациенту скорейшего восстановления.

Руководитель региона также обратился к местным жителям. Он подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по приграничным территориям, и призвал граждан сохранять повышенную внимательность и осторожность.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели восьмилетней девочки в Раменском. Трагедия произошла во время пожара, вспыхнувшего после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом. Ребёнок в момент атаки находился в квартире вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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