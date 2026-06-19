При атаке дрона ВСУ на Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребёнок

«Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!» — написал глава региона.
Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи. Исполняющий обязанности губернатора пожелал юному пациенту скорейшего восстановления.
Руководитель региона также обратился к местным жителям. Он подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по приграничным территориям, и призвал граждан сохранять повышенную внимательность и осторожность.
Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели восьмилетней девочки в Раменском. Трагедия произошла во время пожара, вспыхнувшего после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом. Ребёнок в момент атаки находился в квартире вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.
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