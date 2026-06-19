Беглая судья Хахалева живет в роскоши в Тбилиси: где нашли скандальную бывшую «служительницу закона»

Адвокаты сбежавшей из России «золотой судьи» Елены Хахалевой отказываются ее защищать. Вернее — не видят в этом большого смысла, так как бывшая блюстительница закона находится за рубежом, а все аргументы в ее защиту, которые и так были слабыми, исчерпаны на предыдущих слушаниях в Октябрьском суде. Об этом сообщает «КП-Кубань».