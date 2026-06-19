Подросток погиб при купании на реке в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Юношу унесло течением, спасатели обнаружили тело.
— В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка, — говорится в публикации ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Вечером того же дня стало известно, что на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии опрокинулся катамаран с двумя москвичами, после чего они потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, а второго мужчину унесло вниз по течению.