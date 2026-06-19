Подросток погиб при купании на реке в Карачаево-Черкесии

Вечером того же дня стало известно, что на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии опрокинулся катамаран с двумя москвичами, после чего они потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, а второго мужчину унесло вниз по течению.