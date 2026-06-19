Устроивший ДТП в Нижнем Новгороде мажор Корнилов отправлен в СИЗО до 23 июля

26 мая суд запретил Корнилову, обвиняемому по статье 267.1 УК РФ за агрессивное вождение, выходить из дома с 21:00 до 09:00, посещать заведения с алкоголем, использовать связь и интернет, общаться со свидетелями и водить машину. Однако мажор, конечно, исполнять требования закона не стал.