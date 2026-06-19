Средства ПВО за шесть часов сбили над регионами РФ и Черным морем 50 дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и ликвидировали над регионами Российской Федерации и Черным морем 50 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что 50 украинских дронов уничтожили в период с 14:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.
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