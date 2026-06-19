В КЧР ищут туриста и подростка, унесённых на реках Учкулан и Маруха

Ранее сообщалось, что в Ингушетии уже четвёртые сутки ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, который прыгнул в реку Сунжа, чтобы спасти другого мальчика, и был унесён течением. К операции присоединились более 20 тысяч человек. Друг Хизира спасся, ухватившись за корни деревьев, и рассказал о поступке Дербичева. В поисках участвуют жители республики и других регионов, а также главы городов, волонтёры, профильные службы. Информационную поддержку оказывают спортсмены, артисты и политики.