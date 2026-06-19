Житель Ингушетии получил 8 лет колонии за подготовку теракта в церкви

Установлено, что в августе 2024 года трое несовершеннолетних местных жителей вступили в запрещённую в России международную террористическую группировку. Они планировали совершить теракт в Сунже и напасть на сотрудников правоохранительных органов, для чего приобрели и спрятали в тайнике автоматическое оружие и взрывчатку. Однако силовики предотвратили преступление.