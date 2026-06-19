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В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением горной реки

В Карачаево-Черкесии обнаружено тело 15-летнего подростка, которого накануне унесло течением во время купания в горной реке Маруха. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике.

Источник: Life.ru

«В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла вблизи станицы Кардоникская. Поиски велись силами спасателей. При этом работы в Карачаевском районе на реке Учкулан, где ищут туриста, упавшего в воду при опрокидывании катамарана, временно приостановлены. Обстоятельства обоих инцидентов устанавливаются.

Напомним, в Карачаево-Черкесии продолжаются поисковые работы на реке Учкулан. Сотрудники МЧС ищут туриста, который при опрокидывании катамарана оказался унесён бурным потоком. Его товарищ смог самостоятельно выбраться на сушу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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