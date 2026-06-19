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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус

В Запорожской области вражеский дрон нанёс удар по рейсовому транспорту. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Атаке подвергся автобус, следовавший по маршруту «Бердянск — Берестовое — Андреевка». В момент происшествия машина находилась на отстое рядом с районной больницей.

Благодаря стечению обстоятельств удалось избежать жертв. В салоне не было ни пассажиров, ни водителя. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они выясняют все детали произошедшего и оценивают нанесённый ущерб.

Стало известно об атаке ВСУ на посёлок Рабочий Севского района. FPV-дрон нанёс прицельный удар по жилому дому, в результате прямого попадания погибла мирная жительница. Глава региона выразил соболезнования родственникам и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.