Два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба состава двигались в сторону Лондона. Один поезд шел из Ноттингема, другой — из Корби. По предварительной информации, скоростной состав из Корби врезался в пригородный поезд из Ноттингема.