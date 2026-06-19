Суд арестовал до 9 августа неонацистов, нападавших на неформалов в Петербурге

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность экстремистской группы, члены которой около полугода нападали на молодых людей с неформальной внешностью. Семеро фигурантов в возрасте от 17 до 28 лет выслеживали жертв в районе ТЦ «Галерея» и на центральных улицах города. Нападения начинались с агрессивных расспросов о стиле одежды, длине волос и музыкальных вкусах, затем разговор переходил в политическую плоскость. Потерпевших уводили в безлюдные места, избивали, ставили на колени и под видеозапись принуждали к отказу от своих убеждений, в отдельных случаях запугивая специфическими предметами.