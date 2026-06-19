В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погибли два мирных жителя

«Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой лишился жизни на автодороге Донецк — Новоазовск, также ранены двое мужчин.
Пушилин добавил, что еще один мужчина пострадал в селе Ровнополь Волновахского муниципального округа, а в селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина.
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