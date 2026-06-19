Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погибли два мирных жителя

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР, раненым оказывают медицинскую помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой лишился жизни на автодороге Донецк — Новоазовск, также ранены двое мужчин.

Пушилин добавил, что еще один мужчина пострадал в селе Ровнополь Волновахского муниципального округа, а в селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше