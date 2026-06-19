Спас друга и исчез: в Ингушетии пятые сутки ищут пропавшего мальчика

«Он говорит, давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть. Я ему говорю, не надо, я хотел уже старших позвать. Он говорил, давай его быстрее спасем», — рассказал мальчик, который был на реке с пропавшим ребенком.