Спас друга и исчез: в Ингушетии пятые сутки ищут пропавшего мальчика

В Ингушетии пропал 8-летний мальчик на реке Сунжа. Он попытался спасти своего тонущего друга и исчез под водой. Aif.ru собрал подробности.
Пытался вытащить тонувшего друга из воды.
Инцидент произошел, когда компания детей отдыхала у реки 15 июня. Один из них начал тонуть. Тогда 8-летний мальчик бросился на помощь другу.
«Он говорит, давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть. Я ему говорю, не надо, я хотел уже старших позвать. Он говорил, давай его быстрее спасем», — рассказал мальчик, который был на реке с пропавшим ребенком.
Тонувшего в итоге удалось спасти. По данным МЧС региона, он смог ухватиться за ветки и дождаться помощи. Однако мальчик, который попытался достать товарища из воды, сам выбраться из реки не смог. Его подхватило сильное течение, и он исчез под водой.
При этом известно, что место, где находились дети, не было предназначено для купания. После исчезновения ребенка следователи СК РФ организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Тысячи человек ищут пропавшего маленького героя.
Пропашего на Сунже мальчика ищут тысячи человек. Однако, по словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, ситуация в зоне поисков ребенка крайне сложная. Сильное течение, последствия паводка, изменившееся русло реки требуют постоянной координации.
«Уровень воды здесь относительно небольшой, но течение очень сильное, буквально сбивает с ног. После дождей эта река становится еще более полноводной и опасной. Вода здесь настолько мутная, что на глубине нескольких сантиметров уже ничего не видно. Именно в таких условиях спасатели-водолазы обследуют русло реки Сунжи», — сообщил корреспондент Даниял Исаев в сюжете РЕН ТВ.
Поисковая операция перешла на новый этап.
Операция по поиску пропавшего мальчика продолжается уже пятый день. Она перешла на новый этап 19 июня после временного ограничения течения реки и снижения уровня воды.
«Для максимально тщательного обследования русла сформированы семь поисковых групп, которые одновременно ведут работу на различных участках реки. Спасатели и добровольцы обследуют береговую линию, русло реки и территории, ранее находившиеся под водой», — рассказали в правительстве региона.
В поисках участвуют сотрудники экстренных служб, представители органов власти, а также многочисленные добровольцы. По словам жителя Ингушетии Адама Калиматова, волонтеры приехали, в том числе из Чечни, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.
Спасатели обратились к родителям после трагедии на Сунже.
Спасатели обратились к родителям после пропажи 8-летнего мальчика в Ингушетии. В сельском поселении Троицкое прошел сход граждан, который был посвящен безопасности на воде. Перед жителями выступили заместители начальника ГУ МЧС по региону Хусен Албогачиев и Ахмед Котиев.
Хусен Албогачиев призвал не отпускать детей одних на реку. По его словам, даже если ребенок умеет плавать, течение может оказаться сильнее, а дно — непредсказуемым. Он также порекомендовал проводить профилактические беседы с детьми и объяснять, что купание в необорудованных местах опасно.
При этом Ахмед Котиев выступил с рядом предложений по улучшению ситуации на реке Сунжа. Кроме того, он обратился к главе администрации Сунженского района Исе Татиеву с инициативами, которые помогут повысить эффективность поисково-спасательных работ и предотвратить подобные трагедии в будущем.