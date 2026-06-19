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Пожарная система сработала в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи произошло автоматическое срабатывание пожарной системы после скачка напряжения в электросети. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Перебои с электричеством носили кратковременный характер и привели к активации системы оповещения. При этом фактической угрозы для пассажиров и сотрудников не возникло.

В пресс-службе подчеркнули, что эвакуация не проводилась. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

Однако в настоящий момент воздушная гавань в Сочи приостановила приём и выпуск самолётов. В пресс-службе Росавиации сообщили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

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