В районах КЧР ливни и сильный ветер повредили дома и дороги

«В Урупском, Прикубанском и Хабезском районах зафиксированы случаи повреждения частных домовладений. Кроме того, в селе Курджиново произошло поднятие уровня воды в реке Алычевка, что привело к подмыву внутрипоселковой дороги. Проезд автомобилей затруднен, пострадавших нет, эвакуация населения не требуется. В селе Чапаевское произошло подтопление дождевым стоком одной придомовой территории, в результате порыва ветра повреждена кровля пяти домовладений. В ауле Бесленей повалены деревья, повреждены два домовладения», — прокомментировал ситуацию Шереметов в видео, размещенном в канале ГУ МЧС по КЧР в «Максе».