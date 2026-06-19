В районах КЧР ливни и сильный ветер повредили дома и дороги

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Подтопление дорог и повреждение кровли частных домовладений произошло в Карачаево-Черкесии (КЧР) после сильного дождя и ветра. Об этом сообщил замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике Азамат Шереметов.
«В Урупском, Прикубанском и Хабезском районах зафиксированы случаи повреждения частных домовладений. Кроме того, в селе Курджиново произошло поднятие уровня воды в реке Алычевка, что привело к подмыву внутрипоселковой дороги. Проезд автомобилей затруднен, пострадавших нет, эвакуация населения не требуется. В селе Чапаевское произошло подтопление дождевым стоком одной придомовой территории, в результате порыва ветра повреждена кровля пяти домовладений. В ауле Бесленей повалены деревья, повреждены два домовладения», — прокомментировал ситуацию Шереметов в видео, размещенном в канале ГУ МЧС по КЧР в «Максе».
В МЧС отметили, что населению оказывается необходимая помощь. В ликвидации последствий непогоды задействованы 27 человек и 9 единиц техники.
В Карачаево-Черкесии местами прошли сильные дожди с градом и ветром. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в регионе и в выходные.