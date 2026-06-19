В подмосковном Одинцове столкнулись четыре машины, один человек в больнице

Ранее в Санкт-Петербурге скончался водитель автомобиля «Хёндэ Крета», который въехал в толпу пешеходов у здания клиники военной травматологии на Боткинской улице. В результате наезда пострадали двое мужчин: один — в тяжёлом состоянии, второй получил лёгкие ранения. Оба были госпитализированы.