Стали известны личности туристов перевернувшихся на катамаране в КЧР

Ранее, в мае, они уже совершали успешный переход по этой же реке. Оба увлекаются активным отдыхом: Антон не раз участвовал в лыжных гонках, велоспорте и беге на длинные дистанции, а Дмитрий покорял горные вершины и много путешествовал. На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства случившегося устанавливаются.