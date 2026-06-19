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Стали известны личности туристов перевернувшихся на катамаране в КЧР

В Карачаево-Черкесии при сплаве по реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя туристами. Одному удалось спастись, второго унесло течением, поиски продолжаются.

Источник: Аргументы и факты

Стали известны личности туристов, чей катамаран перевернулся на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии.

По данным СМИ, 30-летнему Антону удалось самостоятельно выбраться на берег. Его 52-летнего спутника Дмитрия унесло бурным течением, его поиски продолжаются. Как выяснилось, мужчины сплавлялись без официальной регистрации. Оба мужчины из Москвы.

Ранее, в мае, они уже совершали успешный переход по этой же реке. Оба увлекаются активным отдыхом: Антон не раз участвовал в лыжных гонках, велоспорте и беге на длинные дистанции, а Дмитрий покорял горные вершины и много путешествовал. На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в горах КЧР спасли туриста после падения со снежника на перевале Федосеева.