Стали известны личности туристов перевернувшихся на катамаране в КЧР

Стали известны личности туристов, чей катамаран перевернулся на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии.
По данным СМИ, 30-летнему Антону удалось самостоятельно выбраться на берег. Его 52-летнего спутника Дмитрия унесло бурным течением, его поиски продолжаются. Как выяснилось, мужчины сплавлялись без официальной регистрации. Оба мужчины из Москвы.
Ранее, в мае, они уже совершали успешный переход по этой же реке. Оба увлекаются активным отдыхом: Антон не раз участвовал в лыжных гонках, велоспорте и беге на длинные дистанции, а Дмитрий покорял горные вершины и много путешествовал. На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в горах КЧР спасли туриста после падения со снежника на перевале Федосеева.