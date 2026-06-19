Три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Стамбула

Ранее два поезда в Лондон столкнулись на юге Англии. В результате происшествия пострадали пассажиры. Люди получили травмы различной степени тяжести, включая переломы. Оба состава двигались в сторону Лондона. Один поезд шёл из Ноттингема, другой — из Корби.