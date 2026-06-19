Женщина в Уфе попыталась похитить годовалую девочку на глазах у ее матери

В центре Уфы женщина попыталась похитить чужую дочь из коляски, утверждая, что это ее ребенок. Проходивший мимо мужчина проводил испуганную мать с детьми до их закрытого ЖК, но преследовательница смогла зайти во двор с помощью ключей. Пока охранники беседовали с ней, женщина с детьми смогла убежать. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил 112.