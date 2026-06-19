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Женщина в Уфе попыталась похитить годовалую девочку на глазах у ее матери

В центре Уфы женщина попыталась похитить чужую дочь из коляски, утверждая, что это ее ребенок. Проходивший мимо мужчина проводил испуганную мать с детьми до их закрытого ЖК, но преследовательница смогла зайти во двор с помощью ключей. Пока охранники беседовали с ней, женщина с детьми смогла убежать. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил 112.

В центре Уфы женщина попыталась похитить чужую дочь из коляски, утверждая, что это ее ребенок. Проходивший мимо мужчина проводил испуганную мать с детьми до их закрытого ЖК, но преследовательница смогла зайти во двор с помощью ключей. Пока охранники беседовали с ней, женщина с детьми смогла убежать. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил 112.

— Девушка обратилась к прохожей и слезно просила помочь ей и вызвать охрану, на зов откликнулся мужчина. Пока с похитительницей разбирались охранники, Ляйсан смогла убежать с детьми, — говорится в публикации.

После случившегося женщина обратилась в полицию, но там ей сказали, что в данный момент состава преступления нет, и передали информацию о произошедшем участковому, передает Telegram-канал.

2 октября 2025 года около одного из продуктовых магазинов в Балашихе мужчина попытался украсть девочку, но ей вовремя помог проходивший мимо человек. После этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские оперативно нашли и задержали мужчину для выяснения всех обстоятельств.